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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 28日 星期五 11:16 BJT

特里种族歧视罪名成立 禁赛四场

经过历时四天的听证会，英足总周四认定切尔西队长约翰·特里种族歧视罪名成立，对其开出国内禁赛四场、罚金22万英镑的处罚。在去年10月切尔西对女王公园巡游者的比赛中，特里被检举对QPR後卫安顿·费迪南德进行了带有种族歧视的攻击。切尔西将於本周六战阿森纳，并在10月底对战曼联。

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