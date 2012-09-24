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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:55 BJT

特里告别英格兰国家队

切尔西后卫特里(John Terry)周日表示将退出英格兰国家队。31岁的特里自2003年共代表英格兰出场78次。由於涉嫌向QPR後卫费迪南德进行种族主义的言论攻击，这位前国家队队长周一将出席听证会，或将面临长期禁赛处罚。

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