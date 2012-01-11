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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 15:38 BJT

曼尼奇自信特维斯1月觅得新东家

曼城主帅曼尼奇周二表示，相信特维斯会在1月转会窗口找到新东家。特维斯自去年9月份拒绝替补出场战拜仁慕尼黑後，就没有再为曼城踢过球，传言他可能加盟意甲AC米兰或国际米兰。曼尼奇在新闻发布会上说："我觉得也许1月能找到好的解决方案……因为这对卡洛斯（特维斯）也很重要。"路透

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