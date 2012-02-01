特维斯上诉英超联盟讨罚款

特维斯已就曼城对其罚薪六周的处罚向英超联盟上诉。去年11月份，特维斯在未获准许的情况下擅自离队，返回家乡阿根廷，12月22日，曼城裁定他行为不当，罚去其六周薪水。特维斯的一位公关顾问向路透证实已启动上诉。英超联盟可能在2月份的某个时间举行听证。路透