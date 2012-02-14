特维斯：曼奇尼对我像狗

曼城射手特维斯周一离开阿根廷前往英格兰，一方面接过了主帅曼奇尼的橄榄枝，另一方面则指责曼奇尼对他像“狗”。自去年11月份擅自离队回家乡後，特维斯首次开口对去年9月拜仁一役给出自己的解释，“曼奇尼看到我在替补席，因为生气，他像对狗一样让我去热身。我因为不满他的语气而拒绝了。”路透