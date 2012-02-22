特维斯向曼城公开致歉

曼城终於等来了特维斯姗姗来迟的道歉。这位曼城前锋周二对於近几个月行为致歉，还撤回了对俱乐部的上诉。此前特维斯擅自回家乡三个月，曼城指其严重犯规。日前他发表声明称：“我希望无保留地向对所有我对不起的人致以诚挚歉意，对我过去几个月行为造成的伤害道歉。”路透