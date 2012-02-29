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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 29日 星期三 14:21 BJT

特维斯低调重现曼联训练场

特维斯周二低调重现曼联训练场，在曼城的卡林顿训练场随预备队与普雷斯顿踢了一场45分钟训练赛。这位阿根廷前锋自去年9月份欧冠一役中拒绝接受调遣後，就未再为曼联上过赛场。此後他擅自离队，回家乡阿根廷，直到两周前他才回到英格兰，为其行为致歉。路透

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