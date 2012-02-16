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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 16:48 BJT

曼奇尼：我待特维斯太好

对於特维斯称自己遭遇“狗”一般的对待，曼城主帅曼奇尼周三反击称，如果真有什麽的话，那也是他待这位阿根廷前锋太好了。虽不情愿，但曼奇尼在新闻发布会上还是简短提到了特维斯：“我完全不同意卡洛斯的说法，说我对他太差……也许正好相反，是我一直对他太好了。”路透

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