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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 15:32 BJT

西班牙主帅：贝尼特斯能帮助托雷斯复活

西班牙国家队主帅博斯克称，切尔西新任主帅贝尼特斯是能帮助射手托雷斯(图)走出困境的理想人选。贝尼特斯2007年将西班牙同胞托雷斯从马德里竞技带到英超利物浦，而托雷斯自2011年1月以5,000万英镑高价转会切尔西以来，找不到为利物浦出战142场贡献81球的犀利状态。路透

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