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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 11:11 BJT

英超--热刺主场2-1阿森纳

周日进行的英超第28轮一场比赛中，托特纳姆热刺主场2-1击败阿森纳，贝尔第37分钟为热刺首开纪录，两分钟后列侬破门扩大领先，下半时默特萨克头球破门为阿森纳扳回一城，然而之后枪手未能再次攻破对方大门。赛后温格称这场球输得莫名其妙。此外，阿森纳周日否认了最近的出售传言，称大股东Stan Kroenke并无出售球队的计划。路透
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