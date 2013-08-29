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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 29日 星期四 14:06 BJT

贝尔缺席训练 将被热刺罚款

热刺主帅博阿斯表示，俱乐部将对前锋贝尔缺席训练处以罚款。贝尔因伤被批准三天假，但周二并未如期回俱乐部报到，尽管被拍到当时身在伦敦。博阿斯承认贝尔转会皇家马德里的合约应该会在9月2日转会窗口关闭前完成。有报道称，贝尔将以创世界纪录的8,600万英镑(1.336亿美元)身价转会皇马。路透
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