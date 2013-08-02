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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 2日 星期五 15:27 BJT

热刺3000万欧元引进索尔达多

英超托特纳姆热刺周四宣布，与巴伦西亚达成协议，将以3000万欧元(3984万美元)买进西班牙国脚前锋索尔达多。热刺上月斥资约1700万欧元，从巴西科林斯蒂安引进了巴西中场保利尼奥。28岁的索尔达多上赛季代表巴伦西亚出战46场打进30球，他也成为转战英超的西班牙球员大军中的最新一员。路透
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