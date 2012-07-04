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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 4日 星期三 11:52 BJT

博阿斯入主热刺

英超托特纳姆热刺周二宣布，前切尔西主帅博阿斯与该俱乐部签下三年合约，接替六月份下课的老帅雷德克纳普。37岁的葡萄牙人博阿斯在执教切尔西仅九个月後，於今年三月被迫下课。博阿斯表示很高兴来到白鹿巷球场执掌这支充满活力的球队。 路透

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