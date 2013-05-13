英超--弗格森主场落幕战 曼联2-1斯旺西

周日英超联赛曼联主场2-1胜斯旺西，这场胜利是老帅弗格森执教曼联的第1499场比赛，也是其退休前在老特拉福德的最后一场比赛。赛后弗爵爷返回场地接受了近8万球迷经久不息的欢呼和掌声以及两队球员的致敬。在告别演讲中，动情的弗格森对球迷表示感谢并呼吁大家支持新教练莫耶斯。弗格森在之后的采访中确认鲁尼提交了转会申请。路透