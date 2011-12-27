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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 27日 星期二 12:06 BJT

弗格森力促吉格斯再踢一年

曼联主帅弗格森力促边翼吉格斯将其与曼联的合约再延长一年。吉格斯现年38岁，在曼联功勋显赫，他上周透露，计划在决定本赛季结束继续踢球前与弗格森坐下来谈谈。弗格森周一表示："我认为莱恩（吉格斯）可以在踢一年……他的身体状况和过去两三年完全一样，太不可思议了。"路透

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