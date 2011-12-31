曼联确认续约贝尔巴托夫

曼联主帅弗格森周五宣布，俱乐部将执行与保加利亚射手贝尔巴托夫续约的选择权，双方合约延长一个赛季。贝尔巴托夫2008年从托特纳姆热刺以3070万英镑的转会费加盟红魔，成曼联历史上最佳最昂贵的球员，近来有传言称他可能会转投勒沃库森或富勒姆。路透