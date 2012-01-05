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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 17:36 BJT

曼联遭遇两连败

曼联周三客场0-3负于纽卡斯尔，遭遇英超两连败，此役後曼联落後英超领头羊曼城3分。登巴·巴上半时为纽卡斯尔攻入个人本赛季英超第15粒进球，第47分钟卡巴耶的一记任意球破门将赛场比分改为2-0，比赛末尾琼斯的乌龙球将比分定格为3-0，纽卡斯尔继续排第七，落後利物浦一分。路透

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