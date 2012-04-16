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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 12:05 BJT

曼联4-0大胜 稳居英超榜首

曼联周日4-0大胜阿斯顿维拉，以五分领先优势雄踞英超积分榜榜首，距离英超夺冠更近一步。第七分钟鲁尼争议点球为曼联首开纪录，维尔贝克在上半时即将结束时近距离劲射，曼联扩大领先优势，第73分钟鲁尼梅开二度，补时纳尼为曼联再添一粒进球，最终曼联4-0轻松胜出。路透

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