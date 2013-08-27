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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 27日 星期二 14:07 BJT

曼联0-0战平切尔西

曼联周一主场与切尔西0-0互交白卷，英超新赛季第一场重量级对决平淡收场，而围绕鲁尼转会的大戏则继续上演。莫耶斯在接掌曼联帅印以来的首次主场作战派遣切尔西顶上的鲁尼担任先发前锋，清楚传递出曼联“不会卖掉鲁尼”的信号，鲁尼则罕见的受到双方球迷的欢呼支持。路透

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