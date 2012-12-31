弗格森称曼联不会出售纳尼

曼联主帅弗格森周日称，红魔不会在1月转会窗口期出售纳尼，批驳了媒体称这位葡萄牙国脚可能在1月离队的传言。纳尼自11月7日欧冠与布拉加一役以来一直因伤休战，他与曼联的现有合约将在2014年夏天到期，但双方的续约谈判在上赛季陷入停滞。曼联官网援引弗格森的说法称，曼联不会让纳尼离开。路透