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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 11:18 BJT

佛洛森望范佩西首轮出战

英超球队曼联主教练佛洛森周四表示，非常高兴范佩西转会一事达成协议，希望他可以参加下周一首轮曼联对战艾佛顿的比赛。29岁的范佩西在上赛季为阿森纳打入37粒进球，这位荷兰前锋已於周四抵达曼联并进行完入队体检。

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