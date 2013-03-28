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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 11:07 BJT

范佩西称考虑在曼联退役

BBC周三援引曼联球星范佩西的话报道称，范佩西将考虑在曼联挂靴。荷兰人称自己“在今后的几年、也许更长的时间内”都将在曼联踢球，“曼联可能将是我所效力的最后一家俱乐部”。29岁的范佩西去年9月由阿森纳转投红魔，本赛季至今已在联赛中打入19粒进球。路透
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