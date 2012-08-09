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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 15:03 BJT

曼联竞购范佩西

曼联主教练佛格森表示，曼联正尝试签下荷兰前锋范佩西。范佩西今年七月曾表示，由於不满意球队的发展方向，将不会与阿森纳续约。29岁的范佩西自2004年开始效力阿森纳，在英超上个赛季中共打入30粒进球，超过鲁尼三个进球排在射手榜首位。英超新赛季将於8月18日开始。

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