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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 16:41 BJT

曼奇尼对范佩西很感兴趣

曼城主帅曼奇尼表示，如果阿森纳下赛季前未能与队长范佩西续约，曼城愿意签下这位前锋。现年28岁的荷兰人范佩西本赛季在各项比赛中的进球数达到32粒，他上月表示要将合约谈判推迟至本赛季尾声。英国媒体引述曼奇尼的说法称：“我认为，如果有好球员要离开俱乐部，那我们就感兴趣。”路透

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