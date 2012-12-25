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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 25日 星期二 14:56 BJT

范佩西影响力堪比坎通纳---弗格森

曼联主教练弗格森表示，曼联提前收到了他的圣诞礼物，签下范佩西是很幸运的，荷兰人对曼联的影响堪比当年坎通纳(Eric Cantona)对红魔的影响。弗格森表示曼联是个团队，并非“一个人”的球队，但是签下范佩西之于曼联就好比“找到了拼图中的最后一块”。路透

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