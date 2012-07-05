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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 14:26 BJT

范佩西宣布不与阿森纳续约

荷兰前锋范佩西周三通过其个人网站宣布，将不再与英超球队阿森纳续约。28岁的范佩西自2004年开始效力阿森纳，共参加超过250场比赛，在上赛季中共打入37粒进球。他表示，由於与俱乐部高层和主教练在球队发展的方向上分歧过大，他选择不与球队续约。路透

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