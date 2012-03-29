版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 11:47 BJT

维埃拉：曼联主场作战受关照

据曼城官员帕特里克·维埃拉的说法，曼联主场比赛受裁判特殊照顾。这位前阿森纳中场周三在曼彻斯特举行的国际足球博览会上告诉BBC：“当曼联坐镇主场时，他们会有一些其他球队没有的优势，作客曼联、皇马、巴萨或米兰时，裁判作出不利这些球队的判罚总是很难。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐