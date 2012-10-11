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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 10:44 BJT

维埃拉：英国年轻球员效力国家队意愿不高

法国球星维埃拉周三称，目前英国的年轻球员欠缺为国效力的热情，也缺少应对不同国家对手的技术能力。前法国国脚维埃拉表示，不理解为何这些球员常以伤病为借口而避免国家队的比赛。他并称，圣乔治公园的新英国国家足球训练中心能帮助英国培训出更多有天赋的年轻球员。路透

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