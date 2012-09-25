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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 14:40 BJT

沃尔科特称想留在阿森纳

英格兰国脚沃尔科特周一表示想继续留在阿森纳。23岁的沃尔科特与阿森纳的合约将於明年年底到期，由於尚未达成续约，其去留以及在队中的前景尚不明朗。英国媒体称，酬劳问题是双方尚未达成协议的原因，沃尔科特认为自己的价值要远高於其在球队眼中的价值。

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