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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 10:50 BJT

鲁尼问鼎现役英超球员首富

周日《泰晤士报》报道称，在现役英超球员中，曼联球星鲁尼以5100万英镑的身家荣膺首富，与其妻的共同财产达到6300万英镑。其曼联队友费迪南德(4200万镑)与即将退役的欧文(3800万镑)分列第二三，吉格斯与兰帕德并列第四。然而这些球员的身家均无法与贝克汉姆相比。此排名基于已知的球员个人财产，包括土地房产，股票及艺术收藏等。路透
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