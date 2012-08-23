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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 23日 星期四 13:56 BJT

曼联续签维尔贝克

英超曼联俱乐部周三通过其官网宣布，与英格兰国家队前锋丹尼·维尔贝克(Danny Welbeck)续约四年至2016年6月。21岁的维尔贝克五年前加盟曼联，共代表红魔出场64次打入17粒进球。荷兰前锋范佩西上周则由阿森纳转投曼联。

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