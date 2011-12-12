鲁尼破进球荒 曼联4-1胜狼队

曼联周六以一场4-1的胜利结束了糟糕的一周，在当天英超一役中，曼联4-1胜狼队，距离领头羊曼城仅有两分之差。鲁尼与纳尼终於结束了漫长进球荒，双双梅开二度。狼队仅有弗莱彻一人进球。本赛比赛也是曼联自10月1日2-0击败诺维奇後首次在单场英超比赛进球超过一球。路透