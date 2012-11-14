英格兰还是科特迪瓦？扎哈犹豫未决

水晶宫边锋扎哈即使周三首次代表英格兰出战与瑞典队的友谊赛，他还是可以选择未来代表故乡科特迪瓦参加国际比赛。现年20岁的扎哈四岁移居英格兰，他周二对媒体表示，他还未决定最终披上哪支国家队的战袍。“一半对一半的可能，因为我出生在科特迪瓦，但我对世界的了解全都是在英格兰。”路透