英格兰队在欧洲杯再遭“脱欧” 主帅霍奇森辞职

英格兰队2016年6月27日输给冰岛在欧洲杯出局后拍到的英格兰球员斯布里奇。 REUTERS/Yves Herman

路透法国尼斯6月27日 - 英格兰周一在2016年欧洲杯惨遭滑铁卢，成为第一个在一周内被欧洲摒弃两次的国家，英国失去了首相，英格兰足球队失去了主帅。

英国脱欧没几天，英格兰在2016年欧洲杯再遭打击，被参加大型赛事有史以来最小的国家冰岛淘汰。

“三四天前的公投让我们没面子，现在又被打脸。此刻作为英国人真是大写的悲伤，”极为遗憾的英国球迷Alex在法国尼斯称。

“脱欧2”很快成为Twitter上第二热门话题。排名第一的是冰岛，这个仅有33.2万人口的小国家以2:1淘汰了实力强大的英格兰队。

主帅霍奇森几分钟后辞职。而上周英国脱欧后，首相卡梅伦辞职。(完)