英格兰队在欧洲杯再遭“脱欧” 主帅霍奇森辞职

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透法国尼斯6月27日 - 英格兰周一在2016年欧洲杯惨遭滑铁卢，成为第一个在一周内被欧洲摒弃两次的国家，英国失去了首相，英格兰足球队失去了主帅。
英国脱欧没几天，英格兰在2016年欧洲杯再遭打击，被参加大型赛事有史以来最小的国家冰岛淘汰。
“三四天前的公投让我们没面子，现在又被打脸。此刻作为英国人真是大写的悲伤，”极为遗憾的英国球迷Alex在法国尼斯称。
“脱欧2”很快成为Twitter上第二热门话题。排名第一的是冰岛，这个仅有33.2万人口的小国家以2:1淘汰了实力强大的英格兰队。
主帅霍奇森几分钟后辞职。而上周英国脱欧后，首相卡梅伦辞职。(完)
(编译 王丽鑫；审校白云)
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路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。