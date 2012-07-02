西班牙4-0横扫意大利 欧洲杯再折桂

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透基辅7月1日电(记者 Mike Collett)---王者西班牙周日在欧洲杯决赛中4-0横扫意大利，成为第一支蝉联欧洲杯冠军的球队，同时跻身足坛历史最佳球队之列。
席尔瓦、阿尔巴、托雷斯和马塔分别建功，西班牙轻松击败意大利，後者在最後30分钟内因球员受伤而换人名额已满，只能以10人苦苦支撑。
西班牙连续夺得2008年欧洲杯、2010年世界杯和2012年欧洲杯三项大赛冠军，成为第一支实现这一壮举的欧洲球队。
席尔瓦第14分钟接法布雷加斯传球，罕见地攻进一记头球，上半时结束前四分钟，左後卫阿尔巴接到哈维的精准传球，以一记漂亮攻门将比分改写为2-0。
在2008年欧洲杯决赛命中制胜一球的托雷斯在第84分钟将比分改写为3-0，之後第88分钟助攻替补出场的马塔轻松打进全场第四球。
4-0这一比分也是欧洲杯及世界杯决赛历史上最为悬殊的比分，托雷斯则成为第一位在两届欧洲杯决赛中进球的球员。
西班牙再度捧杯，也意味着主帅博斯克成为仅第二位率队捧得欧洲杯和世界杯的主帅，第一位实现这一佳绩的是德国人绍恩(Helmut Schoen)，後者分别在1972年和1974年率联邦德国队捧起欧洲杯和世界杯的冠军奖杯。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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