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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 15日 星期三 14:08 BJT

C罗头槌建功 葡萄牙1-0险胜丹麦

周二进行的2016年欧洲杯预选赛I组一场比赛中，C罗下半时伤停补时阶段的一记头球破门，帮助葡萄牙1-0险胜丹麦。C罗高高跃起，将夸雷斯马的传球送入卡斯帕·舒梅切尔镇守的丹麦球门，葡萄牙全取三分，在有五支球队的I组摆脱垫底位置升至第三。丹麦依然积四分，与排名榜首的阿尔巴尼亚积分相同。路透
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