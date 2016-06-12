2016欧洲杯英俄球迷发生暴力冲突 尼斯亦现闹事情况

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透法国马赛6月11日 （记者 Mitch Phillips） - 球迷的暴力冲突周六蔓延至法国另一城市尼斯，令2016欧洲杯足球赛蒙阴，亦令支持者质疑当局的警务策略。
数百名英国和俄罗斯球迷在马赛旧港的狭窄街道爆发冲突，互相扔啤酒瓶和椅子。防暴警察投掷催泪瓦斯，却难以阻止冲突。
之后在英俄球队1比1战平后不久，俄罗斯球迷在维洛德罗姆体育场内冲撞英国球迷，这或招致欧洲足联处罚。
英国球迷被迫爬上围栏躲避冲撞。有照片显示，蒙面的俄罗斯球迷踢打正在撤退的球迷，一名父亲试图在中间保护儿子。这些令人震惊的照片迅速传播，球迷们对当局未能进行干预感到愤怒。
事后俄罗斯队陷入焦急等待。四年前的2012欧洲杯期间，俄球迷在波兰举行的比赛闹事后，俄罗斯队遭到处罚，其下届欧锦赛预选赛被扣6分积分。
周六在法国另一城市尼斯，北爱尔兰球迷与当地人发生冲突，导致七人受伤。
欧洲足联谴责周六的冲突事件，并发表声明称，“参与该等暴力行为的人在足球领域没有容身之地。”
马赛的应急机构称，周六的冲突事件导致31人受伤，其中一名中年男子被打晕，另一名英国球迷心脏病发作。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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