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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 25日 星期一 10:56 BJT

意大利点球淘汰英格兰

意大利周日经过点球大战淘汰英格兰队，晋级欧洲杯四强。两队120分钟战成0-0，意大利在点球大战暂时1-2落後的不利局面时，老将皮尔洛以一记精彩的“勺子”式点球骗过英格兰门将哈特，为意大利的最後胜利铺平了道路。皮尔洛赛後当选全场最佳球员。路透

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