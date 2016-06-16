俄罗斯召见法国大使 批评欧洲杯期间“反俄”氛围

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透里尔/莫斯科6月15日 （记者 Philip O'Connor/Jack Stubbs） - 欧洲杯球迷暴力冲突的影响蔓延至政治层面，俄罗斯就俄球迷在2016欧洲杯期间被拘押一事召见法国大使，称“反俄”氛围可能损害俄法关系。
俄罗斯外长拉夫罗夫指责其他国家的球迷在欧洲杯期间作出“极其挑衅性的行为”，譬如踩踏俄罗斯国旗。
欧洲杯球迷暴力事件中心已从法国南部转移至北部。一位警方消息人士称，警方周三在里尔市车站附近用胡椒喷雾和催泪瓦斯驱散英国球迷。
该消息人士告诉路透，传出来源不明的爆炸声后，球迷四散奔跑，警方介入控制局面。早些时候，警方已驱散一群变得“有威胁性”的英国球迷。
周三晚间警方再次动用催泪瓦斯，驱散里尔市中心一群行为粗鲁的英国球迷。
有四名俄罗斯球迷在里尔被捕，将被驱逐出境。
“其中两名俄罗斯人昨晚在里尔一次斗殴事件中被捕，另外两人是被发现醉醺醺地在车里、当时还带着武器。”里尔地区发言人说。一名警方消息人士称，他们带的武器是木棍。
“现在，措施非常简单：在公共场所密布警力，这样就没有了流氓闹事行为的空间。”法国体育部长坎内（Patrick Kanner）说。
俄罗斯外交部称，周三已召见法国驻俄大使里佩尔（Jean-Maurice Ripert）。
俄外交部称，俄方向里佩尔通报了欧洲杯期间对俄罗斯公民的“歧视”，并指出“进一步助涨反俄情绪”可能损害两国关系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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