俄罗斯召见法国大使 批评欧洲杯期间“反俄”氛围

路透里尔/莫斯科6月15日 （记者 Philip O'Connor/Jack Stubbs） - 欧洲杯球迷暴力冲突的影响蔓延至政治层面，俄罗斯就俄球迷在2016欧洲杯期间被拘押一事召见法国大使，称“反俄”氛围可能损害俄法关系。

俄罗斯外长拉夫罗夫指责其他国家的球迷在欧洲杯期间作出“极其挑衅性的行为”，譬如踩踏俄罗斯国旗。

欧洲杯球迷暴力事件中心已从法国南部转移至北部。一位警方消息人士称，警方周三在里尔市车站附近用胡椒喷雾和催泪瓦斯驱散英国球迷。

该消息人士告诉路透，传出来源不明的爆炸声后，球迷四散奔跑，警方介入控制局面。早些时候，警方已驱散一群变得“有威胁性”的英国球迷。

周三晚间警方再次动用催泪瓦斯，驱散里尔市中心一群行为粗鲁的英国球迷。

有四名俄罗斯球迷在里尔被捕，将被驱逐出境。

“其中两名俄罗斯人昨晚在里尔一次斗殴事件中被捕，另外两人是被发现醉醺醺地在车里、当时还带着武器。”里尔地区发言人说。一名警方消息人士称，他们带的武器是木棍。

“现在，措施非常简单：在公共场所密布警力，这样就没有了流氓闹事行为的空间。”法国体育部长坎内（Patrick Kanner）说。

俄罗斯外交部称，周三已召见法国驻俄大使里佩尔（Jean-Maurice Ripert）。

俄外交部称，俄方向里佩尔通报了欧洲杯期间对俄罗斯公民的“歧视”，并指出“进一步助涨反俄情绪”可能损害两国关系。（完）