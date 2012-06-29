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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 29日 星期五 15:17 BJT

意大利淘汰德国晋级决赛

巴洛特利周四为意大利打进两记精彩绝伦的进球，帮助蓝衣军团2-1击败德国，晋级欧洲杯决赛。长期被批评未能发挥出全部潜力的巴洛特利此役发威，第20分钟头槌破门，之後第36分钟一记雷霆般的大力轰门将比分改写为2-0。德国仅靠厄齐尔在最後一刻罚中一个点球，但已为时已晚。路透

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