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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 19日 星期二 15:44 BJT

意大利与西班牙携手晋级

意大利周一2-0击败爱尔兰，携手卫冕冠军西班牙一同从C组出线，晋级欧洲杯八强。意大利两个进球都来自角球，卡萨诺第35分钟接角球头槌破门，替补出场的巴洛特利则在接近90分钟时接角球倒挂金钩得分。另一场比赛中，纳瓦斯比赛尾声进球，西班牙1-0击败克罗地亚。路透

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