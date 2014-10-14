意大利1-0小胜10人应战的马耳他

首次身披国家队战袍出赛的意大利前锋格拉齐亚诺.贝利周一打进全场唯一进球，意大利最终客场1-0小胜10人应战的马耳他。效力南安普顿的贝利上半时比赛中段近距离射门打破僵局，马耳他则奋勇迎战，尤其是在队长米夫萨德上半时被红牌罚下后。意大利最终也只剩下10名球员，博努奇在比赛尾声背后铲人被直接红牌罚下。路透