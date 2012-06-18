C罗梅开二度 葡萄牙携手德国出线

C罗周日在上下半场各入一球，帮助葡萄牙2-1击败荷兰，携手德国从欧洲杯B组出线。C罗当天上演了个人在本届欧洲杯中最佳表现，回击了外界对他的批评声音。另一场比赛中，德国2-1击败丹麦，三战全胜以小组头名出线，仅积三分的丹麦和一分未得的荷兰惨淡出局。路透