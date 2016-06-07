高盛预测欧洲杯：意大利铩羽而归 法国头号夺冠热门

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Adrian Warner

路透6月6日 - 全球知名投行高盛预测称，上届欧洲杯亚军意大利队将在2016年欧洲杯中铩羽而归，英格兰则会一路杀入四强；而东道主法国则被高盛列为夺冠头号热门。

通常分析全球经济体与金融市场的高盛分析师们此次分析了本届欧洲杯24支球队的以往战绩与目前状态。欧洲杯本周末将揭开战幕。

高盛周一发布的研究报告作出了一些令人大跌眼镜的分析：

* 四次世界杯冠军得主意大利夺冠概率仅为1.5%，在小组赛仅能收获三场平局：三场分别以1-1战平比利时、瑞典和爱尔兰；之后在八分之一决赛中输给葡萄牙。

* 法国夺冠概率为23.1%，为头号夺冠热门，领先于世界杯冠军德国（19.9%）。