高盛预测欧洲杯：意大利铩羽而归 法国头号夺冠热门

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Adrian Warner
路透6月6日 - 全球知名投行高盛预测称，上届欧洲杯亚军意大利队将在2016年欧洲杯中铩羽而归，英格兰则会一路杀入四强；而东道主法国则被高盛列为夺冠头号热门。
通常分析全球经济体与金融市场的高盛分析师们此次分析了本届欧洲杯24支球队的以往战绩与目前状态。欧洲杯本周末将揭开战幕。
高盛周一发布的研究报告作出了一些令人大跌眼镜的分析：
* 四次世界杯冠军得主意大利夺冠概率仅为1.5%，在小组赛仅能收获三场平局：三场分别以1-1战平比利时、瑞典和爱尔兰；之后在八分之一决赛中输给葡萄牙。
* 法国夺冠概率为23.1%，为头号夺冠热门，领先于世界杯冠军德国（19.9%）。
* 最近20年无缘国际大赛四强席位的英格兰则出人意料的以10.5%概率排名夺冠热门榜第四位。高盛预测英格兰将以小组第一身份出线，并晋级四强，并在半决赛中输给卫冕西班牙（西班牙以13.6%概率排名夺冠热门榜第三）。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。