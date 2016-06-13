欧洲足联警告英俄足协 再发生球迷暴力事件将取消球队参赛资格

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透法国巴黎/马赛6月12日 （记者 John Irish/Tara Oakes） - 欧洲足联周日警告英国和俄罗斯足协称，若再出现两国球迷暴力事件，两国球队可能被取消2016欧洲杯参赛资格。
之前欧洲足联已启动对俄罗斯足协的惩罚程序。周六马赛的维洛德罗姆球场内英俄比赛结束时，俄罗斯球迷追打英国球迷。
欧洲足联称，还将调查有关种族歧视行为、投掷烟花等物品行为的指控。
维洛德罗姆球场暴力冲突发生前，英国、俄罗斯和法国球迷已在马赛连续三天发生冲突，当局不得不出动防暴警察。
欧洲足联称对此感到“厌恶”，将毫不犹豫地实施制裁，包括“若再发生这类暴力事件，可能取消各自球队的参赛资格”。欧洲足联称，将于周二作出对俄罗斯足协的惩罚决定。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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