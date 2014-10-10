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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 10日 星期五 15:17 BJT

欧洲杯预选赛西班牙爆冷不敌斯洛伐克

卫冕冠军西班牙周四在欧洲杯预选赛C组中吞下八年来的首次预选赛败仗，斯托奇最后时刻的一记头球叩门，帮助斯洛伐克2-1意外爆冷。库茨卡第17分钟的一记任意球轰门让西班牙门将卡西利亚斯一筹莫展，替补出场的阿尔卡塞在终场前八分钟为西班牙将比分追平，但第87分钟斯托奇一锤定音让西班牙吞下败仗。路透
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