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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 15日 星期五 08:58 BJT

托雷斯发威 西班牙大捷

回归先发阵容的托雷斯周三梅开二度，率西班牙4-0大胜爱尔兰，在欧洲杯C组比赛中与克罗地亚同积四分并列榜首，爱尔兰则宣告出局。克罗地亚在稍早一场比赛中1-1逼平意大利，後者目前积两分，小组出线形势不妙。托雷斯在欧洲杯的上一次进球得追溯到2008年欧洲杯决赛击败德国的制胜一球。路透

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