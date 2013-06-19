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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 19日 星期三 12:15 BJT

西班牙4-2意大利 U21欧青赛夺冠

周二上演21岁以下(U21)欧青赛决赛，西班牙国青队4-2胜意大利，成功卫冕。蒂亚戈·阿尔坎塔拉一人独中三元，马拉加前锋伊斯科为西班牙打入第四粒进球，伊莫比莱和博里尼先后为意大利建功。因早早被淘汰，英足总周二称英格兰国青队U21主教练皮尔斯(Stuart Pearce)将不获得续约。路透

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