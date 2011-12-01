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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 11:47 BJT

马竞1-0欧联杯小组出线

周三在欧联杯I组一役中，2010年冠军马德里竞技客场1-0胜凯尔特人，提前一轮确保了小组出线资格。阿尔达·图兰开赛第30分钟劲射破门，攻入全场唯一一粒进球。此战过後，马竞3胜1平1负继续位居小组积分榜首位。路透

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