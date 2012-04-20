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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 10:24 BJT

法尔考2球 马竞4-2胜巴伦西亚

周四在欧联杯半决赛首回合交锋中，法尔考梅开二度，帮助2010年冠军得主马德里竞技4-2胜另一支西班牙球队巴伦西亚。哥伦比亚人第18分钟甩头破门，下半时後卫米兰达与前锋洛佩斯先後进球，法尔考再入一球，他个人本赛季欧联杯进球数达10粒，与沙尔克04射手亨特拉尔并列榜首。路透

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